Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ı Osman Wöber hayatını kaybetti! Osman Wöber kimdir?
Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ı olarak tanınan ünlü oyuncu Osman Wöber'in hayatını kaybettiği iddia edildi. Usta oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşımız Osman Wober ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Deve Tuncay karakteri ile hafızalara kazınan Osman Wöber geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Usta oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşımız Osman Wober ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
OSMAN WÖBER KİMDİR?
Osman Wöber (d. 27 Şubat 1960, Ankara), Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen. Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle tanındı.
Sinema ve tiyatro oyuncusu ve yönetmeni, yapımcı. Oyuncu ve sunucu Müge Wöber'in eşidir. 27 Şubat 1960, Ankara doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatrosunda tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.
1988 - 1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995 - 1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Müdür ve Sanat Yönetmenliği yaptı. Goethe Enstitüsü bursuyla tiyatro çalışmalarında bulundu. 2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi. Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği ve Memet Baydur'un yazdığı oyun olan "Kamyon"'un yönetmenliğini yaptı. Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi. Şimdiye dek 16 film ve dizide rol alan Osman Wöber, 2017 yılında ekranlara gelen İsimsizler dizisi oyuncu kadrosunda da rol aldı.
Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:
Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı / Oyuncu - 1999
Kamyon / Yönetmen - 1995
Don Juan / Don Carlos / Gusman - 1994
Aşağıdakiler / Yardımcı Yönetmen - 1994
Bahar Noktası / Yönetmen Yardımcısı - 1993
İki Kova Su / Joris - 1986
Yapımcısı Olduğu Dizi:
Güneş Yanıkları (2000)
İnce İnce Yasemince (1994)
Rol Aldığı Diziler:
Ağlama Anne (2018)
İsimsizler (2017)
Seni Kimler Aldı (Metin, 2017)
Aile İşi (Sami, 2016)
Osmanlı Tokadı (İskender, 2013)
Hayat Devam Ediyor (2011-2012)
Kurtlar Vadisi Pusu (Tuncay Kantarcı, 2007-2015)
Kurtlar Vadisi (Tuncay Kantarcı, 2003-2005)
İnce İnce Yasemince (Başkomiser, 1994)
Ateşten Günler (1987)
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Adnan, 1985)
Rol Aldığı Filmler:
Öteki Taraf (Patron, 2017)
4 Çehar (Kısa Film 2009)
Organize İşler (Komiser, 2005)
Cumhuriyet (1998)
Sekizinci Saat (Sinan, 1994)
Yönetmen Ekibinde Yer Aldığı Film:
Son Darbe (Reji Ekibi, 1985)
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