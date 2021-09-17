Kurşun yağdıran adam: Silah sıkıntı değil baba

Antalya'da, eşiyle tartışan Hüseyin Z. (33), av tüfeğiyle sokak ortasında 7 el havaya ateş açtı. Polisi karşısında gören Hüseyin Z. teslim olurken, gazetecilerin silahı nereden aldın sorusuna ise ‘Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz ama madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam, gerisi kim gelirse’ karşılığını verdi. Olay, Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi 1650 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle tartışan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Hüseyin Z., internetten aldığı ruhsatsız uzun namlulu av tüfeğiyle sokağa çıktı. Hüseyin Z.'nin, havaya 7 el ateş açtığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hüseyin Z. polis aracına götürüldüğü esnada gazetecilerin Silahı internetten mi aldın sorusuna, “Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz, madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam, gerisi kim gelirse. Bir daha alırım silahı baba. Sıkıntı değil kardeş” diye cevap verirken, daha sonra polis ekiplerine 'Hadi gidelim' diyerek ekip aracına yöneldi.

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