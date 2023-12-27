Kurşun Geçirmez Düşer: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi açılıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Gazzeli çocukların emaneti olan ve 266 eserin ziyaretçiler ile buluşacağı “Kurşun Geçirmez Düşer: Gazzeli Çocuk Ressamlar” sergisi gerçekleştirilecek.

Filistin topraklarında Siyonist İsrail zulmüne maruz kalan Gazze'deki çocukların yaşadıkları ve tanık oldukları vahşi yaşam minik eller tarafından resim kağıtlarına döküldü.

SERGİDE 266 ESER YER ALACAK

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Gazzeli çocukların emaneti olan ve 266 eserin ziyaretçiler ile buluşacağı "Kurşun Geçirmez Düşer: Gazzeli Çocuk Ressamlar" sergisi hayata geçiriliyor.

SERGİ NEREDE VE NE ZAMAN?

Masumiyet ile cesaretin iç içe geçtiği, dehşete karşı yaşamın anlatıldığı sergi 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 16.00'da İstanbul Meydanı'nda start alacak.

SERGİNİN GEÇMİŞİ?

Gazeteci ve aktivist Abdullah Aytekin 2008 yılında Siyonist İsrail tarafından düzenlenen 'Dökme Kurşun Operasyonu'nda ailesinden 26 kişiyi kaybeden Mona isimli Filistinli kızın resimlerinden ilhamla bölgedeki okullara kağıt, kalem ve boya malzemelerinin dağıtılmasını üstlendi.

Amacı hem çocukların Gazze'deki yaşamlarını ve tanık olduklarını kağıda dökmelerini sağlamak hem de bu tanıklığı belgelemekti.

2008 yılından bu yana Aytekin'in himayesinde olan bu resimler "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Ressamlar Sergisi" ile ziyaretçilere açılıyor.