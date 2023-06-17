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Kurban satıcılarına sahte para uyarısı! Sahte para nasıl anlaşılır?

A Haber
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Giriş: 17.06.2023 10:40
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla piyasada sahte para kullanıldığı uyarıları geldi. A Haber muhabiri Esra Keskin emniyet ekiplerinin uyarı ve denetimlerini aktaracak.
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Kurban satıcılarına sahte para uyarısı!
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