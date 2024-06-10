10 Haziran 2024, Pazartesi
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Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? En sıcak yaz mı yaşanacak? Uzman isim A Haber'de anlattı
Yeni haftada ülke genelinde sıcaklar artıyor, bazı bölgelerde aşırı sıcaklar etkili olacak. Önümüzdeki 3 gün boyunca sıcaklıklar artmaya devam ederek, Perşembe ve Cuma günü haftanın en yüksek değerlerine ulaşacak. Bazı illerde sıcaklıklar 45 dereceye yaklaşacak. Güneş çarpması tehlikesi hafta boyu devam edecek. İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.