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Kumkapı'da komşu restoran çalışanları kavga etti! O anlar kamerada

DHA
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Giriş: 21.11.2022 12:33
İstanbul’un Fatih ilçesi Kumkapı'da komşu iki restoran personelleri arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Silahların da kullanıldığı kavgada bir şahıs mermiyle bacağından yaralanırken, sokağın savaş alanına döndüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Komşu restoran çalışanları kavga etti
Komşu restoran çalışanları kavga etti
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