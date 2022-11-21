Kumkapı'da komşu restoran çalışanları kavga etti! O anlar kamerada

İstanbul’un Fatih ilçesi Kumkapı'da komşu iki restoran personelleri arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Silahların da kullanıldığı kavgada bir şahıs mermiyle bacağından yaralanırken, sokağın savaş alanına döndüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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