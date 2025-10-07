07 Ekim 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kovid kanseri tetikliyor olabilir!
Koronavirüs ve kanser ilişkisinde dikkat çeken bir araştırma sonuçları var. Yapılan çalışmalarda tüm kanser türlerinin yüzde 13'ünün bir enfeksiyon ile bağlantılı olduğu tespit edildi. haliyle kanseri atlatıp Kovid-19'u ağır geçirenlerin hastalıklarının yeniden nüksedebileceği riski ortaya çıktı. Uzmanlar kilit noktanın bağışıklığı yüksek tutmak olduğu görüşünde hemfikir.