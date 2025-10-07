Kovid kanseri tetikliyor olabilir!

07 Ekim 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 09:57
Koronavirüs ve kanser ilişkisinde dikkat çeken bir araştırma sonuçları var. Yapılan çalışmalarda tüm kanser türlerinin yüzde 13'ünün bir enfeksiyon ile bağlantılı olduğu tespit edildi. haliyle kanseri atlatıp Kovid-19'u ağır geçirenlerin hastalıklarının yeniden nüksedebileceği riski ortaya çıktı. Uzmanlar kilit noktanın bağışıklığı yüksek tutmak olduğu görüşünde hemfikir.
