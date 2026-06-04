Ankara'da tarihi NATO zirvesi: Küresel güvenliğin merkezi Türkiye olacak

NATO'nun geleceğine yön verecek kritik liderler zirvesi için gözler Ankara'ya çevrildi. Orta Doğu'daki gerilim, Ukrayna-Rusya savaşı ve enerji güvenliği başlıkları masanın en önemli gündemleri arasında yer alacak. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Türkiye'nin Karadeniz'den Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyada kilit rol üstlendiğini ve Ankara'nın NATO'nun güney kanadındaki stratejik konumu nedeniyle ittifak için vazgeçilmez bir merkez olduğunu ifade etti.