Emekli ve memur maaşlarında yeni zam tablosu şekillendi: İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan o rakamlar

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği zam oranları için kritik eşiğe gelindi. Yarın açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık tablo netleşecek, Temmuz ayındaki nihai artış için son viraja girilecek. Merkez Bankası raporları ve piyasa katılımcıları anketleri ışığında yapılan hesaplamalar, yeni maaşların ne kadar olacağını şimdiden ortaya koydu. İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini bekleyen o yeni gelir tablosu...