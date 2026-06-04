AYM'den süresiz nafakaya iptal

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği süresiz nafaka düğümü çözüldü. Anayasa Mahkemesi, boşanan eşlerin ömür boyu süren bir yükümlülükle karşı karşıya kalmasına neden olan yasal düzenlemeyi "hakkaniyete aykırı" bularak iptal etti. Kararın ardından gözler Meclis’e çevrilirken, Adalet Bakanı Akın Gürlek adaleti tesis edecek yeni bir modelin sinyallerini verdi. AK Parti’nin masasındaki yeni formül ise evlilik süresine göre nafaka ödenmesini öngörüyor. İşte nafaka mağduriyetine son verecek devrim niteliğindeki düzenlemenin tüm detayları...