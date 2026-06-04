Başkan Erdoğan'ın konuğu Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani: Afrika ülkelerinin kara gün dostuyuz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet töreniyle karşıladı. Görüşmelerde sonrası iki lider ortak basın toplantısında konuşurken Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Afrika ülkelerinin her zaman kara gün dostu olduğunu ifade etti. Nijer'in kalkınması konusunda desteklerinin süreceğini söyleyen Erdoğan, bu ülkeye terörle mücadele konusunda da yardım edileceğini belirtti.