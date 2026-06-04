CHP’de tasfiye ve yolsuzluk tartışması: “Özel döneminde eleştirenler ihraç edildi”

CHP’de mutlak butlan tartışmaları ve olası ihraç süreçleri gündemdeki yerini korurken, parti içindeki krizlere ilişkin yeni iddialar da tartışılmaya devam ediyor. A Haber yayınında konuşan Gazeteci Abdülkadir Selvi, CHP’de son dönemde gündeme gelen yolsuzluk, rüşvet ve etik ihlali iddialarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Selvi, parti yönetiminin eleştirel isimlere yönelik tutumunu sorgulayarak, ihraç süreçlerinin perde arkasına dair çarpıcı iddialar dile getirdi.