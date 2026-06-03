Alaçatı'da dehşet anları! Can Polat’a silahlı saldırı: Katil zanlısı yakalandı

İzmir'in gözde tatil merkezi Alaçatı'da kan donduran bir infaz yaşandı. Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil yaptığı otelin bahçesinde silah sesleri yankılandı. Yapılan pusuda, ailenin korumalığını üstlenen 37 yaşındaki 4 çocuk babası Can Polat, göğsünden aldığı kurşunla olay yerinde ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, emniyet güçleri kaçan saldırganı kıskıvrak yakaladı.