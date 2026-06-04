Hollanda polisi hamile kadını darp etti! Mağdur kadın A Haber'e konuştu

Hollanda'da bir sığınmacı merkezinde yaşanan ve tüm dünyada infial yaratan polis dehşetinin yankıları sürüyor. Hamile olduğu bilinmesine rağmen acımasızca darp edilen Filistinli Melek El Mahmud ve eşi Visam Mikdad, yaşadıkları o zifiri karanlık anları A Haber'e anlattı. İnsan hakları maskesinin ardındaki ırkçı yüzü bir kez daha ifşa eden olayda, sığınmacı ailenin maruz kaldığı fiziksel işkence, köpekli saldırı ve şok tabancalı müdahale modern Avrupa'nın göbeğinde yaşandı.