Can Polat'a yönelik saldırı anları kamerada

Engin Polat'ın kuzeni ve Polat ailesinin korumalığını yapan Can Polat'ın İzmir'in Çeşme ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi gözaltına aldı. Türkiye gündemine oturan olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürerken, Can Polat'a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. İşte kamuoyunda büyük yankı uyandıran saldırının görüntüleri...