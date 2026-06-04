CHP’de taht kavgası kızıştı: Genel merkezde kritik trafik

CHP Genel Merkezi’nde sular durulmuyor, değişim sancıları ve liderlik çekişmesi ana karargahı adeta ateş hattına çevirmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki gerilim her geçen dakika tırmanırken, parti koridorlarında "uzlaşı" adı altında yürütülen baş döndürücü trafik, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) ilk toplantısında yaşanan "boykot" şoku ve ihraç edilen isimlerin geri dönüş formülü, CHP içindeki bölünmeyi bir kez daha gözler önüne serdi. İşte CHP Genel Merkezi’ndeki o fırtınalı saatlerin, kapalı kapılar ardındaki pazarlıkların ve Özkan Yalım üzerinden patlak veren "usulsüzlük" tartışmasının tüm ayrıntıları!