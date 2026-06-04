Özgür Özel hakaret etmişti! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez A Haber'e konuştu

Özgür Özel'in Salı günü TBMM'de gerçekleştirdiği Grup Toplantısı sırasından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez hakkında "iğrenç bıyıklı" şeklinde kullandığı hakaretler siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü. Atakan Sönmez, Özel'in hakaretlerinin ardından sessizliğini bozarak ilk kez A Haber'e konuştu. Sönmez A Haber'e yaptığı özel açıklamada "Özgür Özel partimizin bir milletvekilidir. Cevap vermem doğru olmaz." ifadelerinin kullandı.