'Koronavirüs son açıklanan yeni vaka sayıları iyi gidiyor ama tedbiri elden bırakmamalıyız' |Video

Tıbbı Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer Türkiye'deki açıklanan son koronavirüs vaka verilerini A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Demirer, yeni vaka sayılarının yapılan test oranlarını bakıldığını iyi olduğunu fakat vatandaşların bu sonuçlara aldanıpda rehavete kapılmaması gerektiğinin altını çizdi. Rehavete kapılan Japonya ve Güney Kore'de salgının kontrol alınmasının ardından vatandaşların tedbirleri gevşetmesinin ardından yeniden ortaya çıktığını hatırlattı. Demirer, yeni normallerimizi tedbirlere uyarak sürdürülebileceğine dikkat çekti.

Tıbbı Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer Türkiye'deki açıklanan son koronavirüs vaka verilerini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Eğer tedbirlerinin gevşetilmesi ve dikkat edilmemesi durumunda vaka sayılarında artışın kaçınılmaz olacağını söyleyen Tıbbı Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer, "Eğer tedbirlere uyum sürerse haziran ayı sonunda rakamların yüzde 1'in altına inceğini ve temmuz ayında ise kaybolabilir" dedi. Virüsün bulaşıcılığının çok yüksek olduğunu hatırlatan Demirer, tedbirler dikkat edilmezse birde bire yükselişlerde görülebileceğinin altını çizdi.