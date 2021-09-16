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Koronavirüs haftalık vaka sayısı açıklandı! En yüksek vaka hangi ilde?

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Giriş: 16.09.2021 13:40
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakaları hakkında açıklama yaptı. İl il vaka sayısını açıklayan Bakan Koca, "4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.
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