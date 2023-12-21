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Konya'nın yöresel lezzetleri!

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 12:55
Konya'nın yöresel lezzetlerinden tandır böreği, kış aylarında bol bol tüketiliyor etli ekmeği, yağ somonu, tirit kebabı, bamya çorbası. Memleket Konya olunca liste saymakla bitmiyor bir de tandır böreği var ki damak çatlatıyor. A Haber muhabiri Ahmet Çelik Konya’nın yöresel lezzetlerini tanıttı.
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Konya’nın yöresel lezzetleri!
Konya'nın yöresel lezzetleri!
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