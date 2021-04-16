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Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadı! 'Dünya'nın nazar boncuğu' haritadan silinme noktasında

DHA
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Giriş: 16.04.2021 11:34
Güncelleme:16.04.2021 11:58
Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadı. 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen ve iki evreli volkanik patlamanın ürünü olan Meke Gölü, haritadan silinme noktasına geldi. Meke Gölü, Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi, yer altı suyu veya Acı Göl'den yıllık 2,5 milyon metreküp su aktarılarak kurtarılacak. Meke Gölü'nün 1 metre yüksekliğinde su seviyesine ulaştırılıp, eski görünüme kavuşturulması planlanıyor.
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