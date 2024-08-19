Konya’da yeni obruk oluştu! 20 metre çapında 2 metre derinliğinde

Obruk, ilçenin Gaziosmanpaşa Mahallesi Avşar mevkiinde Ş.T. adlı vatandaşa ait ekime hazırlanan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.T.'ye ait tarladaki çökmeyi gören komşuları durumu tarla sahibine bildirdi. Bunun üzerine tarlaya giden Ş.T., obrukla karşılaştı. Yaklaşık 20 metre çapında 2 metre derinliğindeki obruk çevresine Karapınar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından emniyet şeridi çekildi. Tarlanın kenarında bulunan su kuyusunun pompasının çökmemesi için zincirlerle bağlanması da gözlerden kaçmadı. Sık sık obrukların oluştuğu Karapınar'da son olarak 4 Ağustos tarihinde pancar ekili tarlada obruk oluşmuştu. Avşar mevkiinde ise 30 Ekim 2023 tarihinde şeker pancarı ekili tarlada 27 metre çapında ve yaklaşık 15 metre derinliğindeki obruk meydana gelmişti.

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