Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: Sürücü "Ağabeyimi arayacağım" deyip kaçtı

Giriş: 09.12.2025 04:51
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobil kazaya karışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayda sürücülerden biri iddiaya göre "Ağabeyimi arayacağım" diyerek otomobili bırakıp kaçtı. Olay yerinde terk edilen araç çekici ile Yediemin Otoparkı'na kaldırıldı.
