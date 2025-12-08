08 Aralık 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Aydın'da boşanma duruşmasından çıktı eşini sırtından bıçakladı
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 08.12.2025 15:06
Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre boşanma aşamasındaki bir çift durşma sonrası adliye önünde kavga etti. Olayda sinirlerine hakim olmayan koca, boşanma aşamasındaki karısını sırtından bıçakladı. Polis öfkeli kocayı hava ateş açarak durdurdu.