Aile kavramı hangi tehditlerle karşı karşıya?

Giriş: 08.12.2025 18:15
Aile yapısında son yıllarda gözle görülür bir değişim yaşanıyor. Bir dönem üç kuşağın aynı çatı altında yaşadığı büyük aile modeli, yerini çekirdek ailelere ve giderek artan tek kişilik hanelere bırakıyor. Uzmanlara göre modern yaşamın hızı, teknolojinin etkisi ve kültürel dönüşümler aile bağlarında belirgin bir zayıflamaya neden oluyor. A Haber, bu değişime mercek tutarak uzmanlara sürecin nedenlerini sordu.
