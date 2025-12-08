Japonya’da 7.6 büyüklüğünde deprem: O anlar kamerada

08 Aralık 2025, Pazartesi

Japonya’nın Aomori eyaleti açıklarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Yetkililer, depremin ardından 3 metreye kadar yükselme ihtimali bulunan tsunami dalgalarına karşı bölge halkını uyararak kıyı kesimlerinden uzak durulması çağrısında bulundu. Öte yandan deprem anı böyle kaydedildi.
