Japonya’da 7.6 büyüklüğünde deprem: O anlar kamerada

Japonya’nın Aomori eyaleti açıklarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Yetkililer, depremin ardından 3 metreye kadar yükselme ihtimali bulunan tsunami dalgalarına karşı bölge halkını uyararak kıyı kesimlerinden uzak durulması çağrısında bulundu. Öte yandan deprem anı böyle kaydedildi.

