Antalya’da korkutan deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamada Antalya'nın Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Saat 13.21'de yaşanan depremin derinliği 28.25 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy depremin bölgede bulunan dalma-batma zonu kaynaklı olabileceğinin altını çizerken bu sarsıntıların son derece enteresan olduğunu vurguladı.