08 Aralık 2025, Pazartesi

Haberler Yaşam Videoları Antalya'da korkutan deprem
Antalya’da korkutan deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2025 14:18
Güncelleme:08.12.2025 14:18
AFAD tarafından yapılan açıklamada Antalya'nın Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Saat 13.21'de yaşanan depremin derinliği 28.25 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy depremin bölgede bulunan dalma-batma zonu kaynaklı olabileceğinin altını çizerken bu sarsıntıların son derece enteresan olduğunu vurguladı.
