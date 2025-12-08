08 Aralık 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Antalya'da korkutan deprem
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 08.12.2025 14:18
Güncelleme:08.12.2025 14:18
Güncelleme:08.12.2025 14:18
AFAD tarafından yapılan açıklamada Antalya'nın Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Saat 13.21'de yaşanan depremin derinliği 28.25 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy depremin bölgede bulunan dalma-batma zonu kaynaklı olabileceğinin altını çizerken bu sarsıntıların son derece enteresan olduğunu vurguladı.