09 Aralık 2025, Salı
İzmir'de taksici cinayetine ilişkin Yargıtay'dan karar! Sanığa müebbet hapis cezası
Giriş: 09.12.2025 05:09
İzmir'in Gaziemir ilçesinde gece saatleri taksiye aldığı Delil Aysal tarafından silahla vurularak öldürülen Oğuz Erge cinayetine ilişkin Yargıtay kararını açıkladı. Taksiciyi öldüren sanık Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildi.