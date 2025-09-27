Konya’da feci kaza: Tırın çarptığı genç hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Eren Özcan’a tır çarptı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç kurtarılamadı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Özcan’ın cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

