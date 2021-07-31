31 Temmuz 2021, Cumartesi
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Konya’da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı
Konya'da, dün akşam saatlerinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi ve ev ateşe verildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için müdahale etti. Yapılan katliam üzerinden ırkçılık söylemleriyle provokasyona kalkışıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Olayın) Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur" mesajını verdi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre olayda 10 kişi gözaltına alındı. Bunun yanında provokatif paylaşım yapanlara yönelik de soruşturma başlatıldı.