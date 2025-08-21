21 Ağustos 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı! O anlar kamerada
Kaza, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda seyir halinde ilerleyen E.Y. (20) idaresindeki 06 EF 077 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü yaralanırken, otomobillerde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.