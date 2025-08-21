21 Ağustos 2025, Perşembe

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı! O anlar kamerada
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı! O anlar kamerada

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2025 01:30
Kaza, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda seyir halinde ilerleyen E.Y. (20) idaresindeki 06 EF 077 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü yaralanırken, otomobillerde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
