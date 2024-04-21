21 Nisan 2024, Pazar
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Kömürlükte brandanın altından çıkan şoke etti! Böyle yakalandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gizlendiği kömürlükte yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 yaşındaki kadın hükümlü T.K'yi Emirdağ ilçesine bağlı Çaykışla köyündeki ikametinin gizlendiği kömürlüğündeki çadırın altında yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.