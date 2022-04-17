Kocaeli’nde kazaya karışan araç su kanalına düştü: Yaralı var

Kocaeli’de 2 aracın çarpıştığı kazada otomobillerden biri su kanalına düştü. Kaza sonucunda 1 kişi yaralandı. Emniyet güçleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaza, Kocaeli İzmit'e bağlı Yeşilova Mahallesi D605 Karayolu İzmit yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç hakimiyetindeki 41 FY 291 plakalı Tofaş marka araç ile Y.E kontrolündeki 34 UE 9008 plakalı Toyota marka araç çarpıştı.

Kazanın etkisiyle Toyota marka otomobil bariyerlere savrulurken Tofaş marka otomobil ise yol kenarındaki su kanalına düştü. Su kanalına düşen otomobilin içerisinde yolcu olarak bulunan G.Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yol, kaza sebebiyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin kazadan dolayı yola dökülen cam parçalarını temizlemesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.