Yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji, yeni haftada İstanbul ve çevresi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Peki, yağışlar hangi bölgelerde etkili olacak? Yeni haftada hava sıcaklıkları nasıl seyredecek? Meteorolojinin son tahminlerine ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve meteoroloji uzmanı Adil Tek aktardı.