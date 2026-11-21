Afyonkarahisar'da sonbahar şöleni: Sarı, turuncu ve kızıl tonlar görsel şölene dönüştü
Afyonkarahisar'da sonbaharın son günlerinde kaydedilen görüntüler, doğanın eşsiz renklerini gözler önüne serdi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz'ın kentin farklı noktalarında çektiği görüntülerde, sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen ağaç yaprakları güneş ışığıyla buluştu. Ortaya çıkan manzaralar izleyenlere görsel şölen sundu.
Büşra ArgaEditör
Büşra Arga ahaberinternet@ahaber.com.tr