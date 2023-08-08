Kocaeli’de patlama anında neler yaşandı? Patlamada yaralanan işçi A Haber’e anlattı

A Haber ilk andan itibaren patlamanın yaşandığı noktada. Dünkü patlamada yaralanan işçilerden biri olan Şükrü Tarık Kara, bu sabah taburcu oldu ayağının tozuyla olay yerine geldi. Yaşadıklarını A Haber muhabiri Hakan Süer’e anlattı.

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