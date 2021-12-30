Kocaeli'de otopark değil, motosiklet mezarlığı... 12 yıldır burada bekliyorlar

Kocaeli'de her gün onlarca aracın çekildiği yediemin otoparkı adeta motosiklet çöplüğüne döndü. 2009 yılından bu yana yediemin otoparkında bekleyen yaklaşık 2 bin motosiklet, zaman içerisinde hem değer kaybetti hem de çürümeye yüz tuttu.

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Trafikten men edilen, herhangi bir ceza sebebiyle otoparka çekilen araçlar, yıllardır çürümeye yüz tutmuş halde bekliyor. Kocaeli'deki yediemin otoparkında da binlerce motosiklet terk edildi. 2009 yılından bu yana sahibini bekleyen motosikletler, yıllar içerisinde hem değer kaybetti hem de çürümeye yüz tuttu.