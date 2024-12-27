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Kocaeli’de 5 kişinin yaşadığı ev küle döndü

Kocaeli’de 5 kişinin yaşadığı ev küle döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.12.2024 01:50
Kocaeli’nin Kartape ilçesinde İbrikdere Mahallesi’nde Hacı Arif Caddesi üzerinde bulunan yabancı uyruklu 5 kişinin yaşadığı tek katlı evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar evden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yangının alevleri kısa süre içerisinde tek katlı evi sardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
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Kocaeli’de 5 kişinin yaşadığı ev küle döndü
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