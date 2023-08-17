17 Ağustos 2023, Perşembe
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Kocaeli Gebze'de TÜBİTAK ormanlık alanında korkutan yangın
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) ormanlık alanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.