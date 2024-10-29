KKTC’de yenidoğan skandalı! Mamalarına su yerine alkol katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hastanede yenidoğan bebeklerin mamasına su yerine alkol koyuldu. Peki bu skandalda soruşturma ne aşamada? A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz detayları aktardı.

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