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Kızamık vakaları neden arttı? Son dönemde vakalardaki artışın nedeni aşı karşıtlığı mı?

A Haber
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Giriş: 20.06.2023 10:18
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızamık nedeniyle ölümlerin gerçekleştiği yönündeki iddiaları yalanladı. Uzmanlara göre bu bir salgının en büyük nedeni aşı karşıtlığı. Üstelik düşen aşılama oranları nedeniyle yalnızca aşısız çocuklar değil aşı olanlar da risk altında. Peki artan vakalara karşı nelere dikkat etmeli? Merak edilenleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan Bezmialem Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Su Küçük anlattı. Küçük, “Kızamığın önlenmesi için iki doz aşılama yapılmalı. En etkili yöntem aşıdır. Kızamık vakaları yan etki bırakabilir." dedi.
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