20 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
19.09.2019

Kıvanç Tatlıtuğ vergi kaçırdığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı | Video

Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hakim karşısına çıktı. Sanık olmasının sebebinin mali müşaviri olduğunu söyleyen Tatlıtuğ, ödediği paraları alan müşavirinin, hem kendisini hem devleti mağrur ettiğini ileri sürdü. Sanatçı dostlarını da bu şekilde mağdur ettiğini söyleyen Tatlıtuğ beraatını istedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Adana'da 11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası!
Adana'da 11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası!
Karşıya geçerken yaşlı adama otomobil çarptı
Karşıya geçerken yaşlı adama otomobil çarptı
Magandalar trafiği birbirine kattı
Magandalar trafiği birbirine kattı
Pendik'te Kurtköy'de orman yangını
Pendik'te Kurtköy'de orman yangını
Üniversite ek kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?
Üniversite ek kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?
Sultanbeyli'de panik anları! Kendini boşluğa bıraktı
Sultanbeyli'de panik anları! Kendini boşluğa bıraktı
Müge Anlı'da bugün (19 Eylül Perşembe) ne oldu?
Müge Anlı'da bugün (19 Eylül Perşembe) ne oldu?
Kıvanç Tatlıtuğ vergi kaçırdığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ vergi kaçırdığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı
Aydın'da nikahı terk ettiren şaka!
Aydın'da nikahı terk ettiren şaka!
Sefaköy'de düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Sefaköy'de düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Tren raydan çıktı! 2 ölü var
Tren raydan çıktı! 2 ölü var
Kütahya'da tırtıl istilası
Kütahya'da tırtıl istilası
Daha Fazla Video Göster