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19.09.2019
Kıvanç Tatlıtuğ vergi kaçırdığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı | Video
Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hakim karşısına çıktı. Sanık olmasının sebebinin mali müşaviri olduğunu söyleyen Tatlıtuğ, ödediği paraları alan müşavirinin, hem kendisini hem devleti mağrur ettiğini ileri sürdü. Sanatçı dostlarını da bu şekilde mağdur ettiğini söyleyen Tatlıtuğ beraatını istedi.
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