Kırşehirli esnaftan CHP'li belediyeye sert tepki: Eleştirdim diye mi icra gönderdiniz?
Giriş: 21.10.2025 17:07
CHP'li belediyecilik anlayışı bu kez de Kırşehir'de esnafı canından bezdirdi. Ahi Çarşısı'nda 15 yıldır esnaflık yapan Lokman Aydemir, belediyeden gelen 7 bin 989 liralık icra takibiyle şoke oldu. Borcunu ödemesine rağmen gelen bu takibin, belediyenin yanlışlarını eleştirmesi sonrası kendisine yönelik bir baskı olduğunu düşünen Aydemir, isyan etti. A Haber'e konuşan Aydemir, CHP'li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'na o can alıcı soruyu sordu: "Yanlışlarınızı eleştirdiğim için mi bana icra yoluyla baskı uyguladınız?" Bu takibin sadece kendisi gibi yönetimi eleştiren esnafa mı gönderildiğini soran Aydemir, açıklama beklediğini vurguladı. Borcuna sadık bir vatandaş olduğunu belirten Kırşehirli esnaf, bu tür baskılarla kendisini itibarsızlaştıramayacaklarını söyledi.
