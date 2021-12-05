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Kırıkkale’de kahreden olay! İntihar ederken 12 yaşındaki kızını öldürdü

İHA
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Giriş: 05.12.2021 11:15
Güncelleme:05.12.2021 11:35
Kırıkkale'de intihara kalkışan babasının silahından kurşunun isabet etmesi sonucunda 12 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti. Küçük Hazal, kılınan cenaze namazının akabinde son yolcuğuna uğurlandı.

Olay, geçen gün Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'ndeki 1423. Sokak'ta yaşandı.

OMZUNDAN ÇIKIP KIZINA İSABET ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Karakaya (37) ailesine intihar edeceğini söyleyerek evlerindeki bir odaya kendini kilitleyip kasadaki tabancasını aldı. İntihar etmek isteyen Karakaya, kendisine doğrulttuğu tabancayı ateşledi. Tabancadan çıkan kurşun Karakaya'nın omzundan çıkarak kapının arkasında bulunan 12 yaşındaki kızı Hazal'a isabet etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunun göğüs bölümüne isabet etmesiyle ağır yaralanan Hazal, olay yerinde hayatını kaybetti. Erdoğan Karakaya'nın ise kaldırıldığı Ankara'daki hastanede tedavisi sürüyor.

12 yaşındaki Hazal'ın cenazesi, Etiler Mahallesi'ndeki Veysel Karani Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazeye, Karakaya ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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