Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 1 milyon liranın sahibi Rabia Birsen Göğercin

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni sezonuna muhteşem bir başarı hikayesi ile başladı. Yarışmada 1 milyon TL'lik soruyu doğru cevaplayan Rabia Birsen Göğercin büyük ödülün sahibi oldu.

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