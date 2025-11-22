Kent güvenliğinde ileri teknoloji drone dönemi

22 Kasım 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr
Giriş: 22.11.2025 14:32
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, suç önleme ve trafik denetimlerinde yeni nesil dronları kullanmaya başladı. Dronlar sayesinde sürücüler anında uyarılırken, kazalara hızlı müdahale ediliyor ve suçlular kısa sürede yakalanıyor. İleri teknoloji dronlar, önemli operasyonlarda emniyete büyük katkı sağlıyor.
