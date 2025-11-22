Kent güvenliğinde ileri teknoloji drone dönemi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, suç önleme ve trafik denetimlerinde yeni nesil dronları kullanmaya başladı. Dronlar sayesinde sürücüler anında uyarılırken, kazalara hızlı müdahale ediliyor ve suçlular kısa sürede yakalanıyor. İleri teknoloji dronlar, önemli operasyonlarda emniyete büyük katkı sağlıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN