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Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden! İşte Salak Milyoner'in çekildiği yerler...

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Giriş: 07.02.2021 08:57
Güncelleme:07.02.2021 10:03
Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın zengin olma umuduyla İstanbul'da yaşadığı maceraları konu alan Salak Milyoner filmini birçoğumuz hatırlarız. O efsane filmin 47 yıl önce İstanbul Beyoğlu'nda çekildiği yerleri, sizler için ziyaret ettik. İşte son Yeşilçam'ın uğrak yerlerinin son halleri...

Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın zengin olma umuduyla İstanbul'da yaşadığı maceraları konu alan Salak Milyoner filmini birçoğumuz hatırlarız. O efsane filmin 47 yıl önce İstanbul Beyoğlu'nda çekildiği yerleri, sizler için ziyaret ettik. İşte son Yeşilçam'ın uğrak yerlerinin son halleri...

Kemal Sunalın efsane filmlerinden! İşte Salak Milyonerin çekildiği yerler... KEMAL SUNAL'IN EFSANE FİLMLERİNDEN! İŞTE SALAK MİLYONER'İN ÇEKİLDİĞİ YERLER...
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