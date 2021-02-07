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Haberler Galeri Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden! İşte Salak Milyoner'in çekildiği yerler...

Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden! İşte Salak Milyoner'in çekildiği yerler...

Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın zengin olma umuduyla İstanbul'da yaşadığı maceraları konu alan Salak Milyoner filmini birçoğumuz hatırlarız. O efsane filmin 47 yıl önce İstanbul Beyoğlu'nda çekildiği yerleri, sizler için ziyaret ettik. İşte son Yeşilçam'ın uğrak yerlerinin son halleri...

A Haber
Giriş Tarihi: 07.02.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 10:04
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Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden! İşte Salak Milyoner'in çekildiği yerler...

Kayseri'den İstanbul'a define bulma umuduyla gelen 4 kardeş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden! İşte Salak Milyoner'in çekildiği yerler...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Salak Milyoner'in izlerini İstanbul Beyoğlu'nda günümüzde de görebilmek mümkün.

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Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden! İşte Salak Milyoner'in çekildiği yerler...

İşte Salak Milyoner'in çekildiği yerler...

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Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden! İşte Salak Milyoner'in çekildiği yerler...

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Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden! İşte Salak Milyoner'in çekildiği yerler...

İzlemekten bıkmadığımız Yeşilçam filmlerinin o sahneleri işte burada çekildi.