Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden! İşte Salak Milyoner'in çekildiği yerler...

Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın zengin olma umuduyla İstanbul'da yaşadığı maceraları konu alan Salak Milyoner filmini birçoğumuz hatırlarız. O efsane filmin 47 yıl önce İstanbul Beyoğlu'nda çekildiği yerleri, sizler için ziyaret ettik. İşte son Yeşilçam'ın uğrak yerlerinin son halleri...