08 Kasım 2024, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları
Kaza geçiren oğlunun ölüm haberini aldı! Kalbi dayanamadı

Kaza geçiren oğlunun ölüm haberini aldı! Kalbi dayanamadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.11.2024 15:58
Kırşehir'de işten çıktıktan sonra evine döndüğü sırada kaza geçiren 23 yaşındaki Y.E., hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan acılı baba ise kalp krizi geçirdi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Oğlunun öldüğünü öğrenen baba ise kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, K.S. yönetimindeki 40 AK 700 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.G.'nin kullandığı 40 AHH 829 plakalı otomobil, Budak köyü yakınlarında çarpıştı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Y.E.'nin (23) hayatını kaybettiği belirlenirken, K.S. ve H.B. adlı yaralılar Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğlunun kaza geçirdiği haberini duyan baba M.E. ise kalp krizi geçirdi. Baba M.E. de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Oğlunun ölüm haberini aldı! Kalbi dayanamadı
Oğlunun ölüm haberini aldı! Kalbi dayanamadı
A Haber Narin’in katledildiği köyde!
A Haber Narin’in katledildiği köyde!
Yazlığınd arı kolonisiyle karşılaştı!
Yazlığınd arı kolonisiyle karşılaştı!
Antalya-Rize arasına direkt uçuşlar başladı
Antalya-Rize arasına direkt uçuşlar başladı
Dağ keçileri görüntülendi
Dağ keçileri görüntülendi
İsrail’den 2 Fransız yetkiliye gözaltı!
İsrail'den 2 Fransız yetkiliye gözaltı!
Narin davası! Kardeşleri ve kuzenleri ifade verdi
Narin davası! Kardeşleri ve kuzenleri ifade verdi
Zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi
Zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi
Zeytin hasadı mesaisi başladı
Zeytin hasadı mesaisi başladı
Antalya’da ilaçlama sırasında patlama! Yaralılar var
Antalya'da ilaçlama sırasında patlama! Yaralılar var
Nesli tükeniyor! Vaşak görüntülendi
Nesli tükeniyor! Vaşak görüntülendi
Miras davasında demir çubuklu dehşet
Miras davasında demir çubuklu dehşet
Daha Fazla Video Göster