Kaza geçiren oğlunun ölüm haberini aldı! Kalbi dayanamadı

Kırşehir'de işten çıktıktan sonra evine döndüğü sırada kaza geçiren 23 yaşındaki Y.E., hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan acılı baba ise kalp krizi geçirdi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Oğlunun öldüğünü öğrenen baba ise kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, K.S. yönetimindeki 40 AK 700 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.G.'nin kullandığı 40 AHH 829 plakalı otomobil, Budak köyü yakınlarında çarpıştı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Y.E.'nin (23) hayatını kaybettiği belirlenirken, K.S. ve H.B. adlı yaralılar Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğlunun kaza geçirdiği haberini duyan baba M.E. ise kalp krizi geçirdi. Baba M.E. de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.