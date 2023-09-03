Kayseri'de sel suları kamyonu böyle sürükledi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kuvvetli sağanak yağış sele neden oldu. Kahveci köyünde sel sularının kamyonu sürüklediği anlar kameralarca kaydedilirken panik anları da görüntülere yansıdı.

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