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Kayseri'de sel suları kamyonu böyle sürükledi

İHA
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Giriş: 03.09.2023 23:40
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kuvvetli sağanak yağış sele neden oldu. Kahveci köyünde sel sularının kamyonu sürüklediği anlar kameralarca kaydedilirken panik anları da görüntülere yansıdı.

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Sel suları kamyonu böyle sürükledi
Sel suları kamyonu böyle sürükledi
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